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الإثنين، 07 مايو 2018 11:20 ص
خالد صلاح
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مقاتلات التحالف العربى تقصف وزارتى الدفاع والداخلية بصنعاء

الإثنين، 07 مايو 2018 10:20 ص
مقاتلات التحالف العربى تقصف وزارتى الدفاع والداخلية بصنعاء قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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قالت مصادر محلية يمنية " إن مقاتلات التحالف العربى استهدفت اليوم الاثنين، بعدة غارات وزارتى الدفاع والداخلية الخاضعتين للميليشيات الانقلابية فى العاصمة صنعاء".

وذكرت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية أن مقاتلات التحالف نفذت عشرات الغارات على مواقع وتحصينات الميليشيات فى جبهات كتاف وباقم والملاحيط وميدي، مخلفة عشرات القتلى والجرحى وذلك بالتزامن مع تقدم قوات الشرعية فى 3 جبهات رئيسية.

وكان المركز الإعلامى للجيش الوطنى اليمنى قد أكد تقدم الجيش فى جبهة كتاف شرق صعدة، واقتحام مراكز المديرية.

 


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