مقاتلات التحالف العربى تقصف وزارتى الدفاع والداخلية بصنعاء

عدن (أ ش أ)

قالت مصادر محلية يمنية " إن مقاتلات التحالف العربى استهدفت اليوم الاثنين، بعدة غارات وزارتى الدفاع والداخلية الخاضعتين للميليشيات الانقلابية فى العاصمة صنعاء".

وذكرت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية أن مقاتلات التحالف نفذت عشرات الغارات على مواقع وتحصينات الميليشيات فى جبهات كتاف وباقم والملاحيط وميدي، مخلفة عشرات القتلى والجرحى وذلك بالتزامن مع تقدم قوات الشرعية فى 3 جبهات رئيسية.

وكان المركز الإعلامى للجيش الوطنى اليمنى قد أكد تقدم الجيش فى جبهة كتاف شرق صعدة، واقتحام مراكز المديرية.