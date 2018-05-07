مقاتلات التحالف العربى تقصف وزارتى الدفاع والداخلية بصنعاء

مقاتلات التحالف العربى تقصف وزارتى الدفاع والداخلية بصنعاءالإثنين، 07 مايو 2018 10:20 ص
قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
قالت مصادر محلية يمنية " إن مقاتلات التحالف العربى استهدفت اليوم الاثنين، بعدة غارات وزارتى الدفاع والداخلية الخاضعتين للميليشيات الانقلابية فى العاصمة صنعاء".
وذكرت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية أن مقاتلات التحالف نفذت عشرات الغارات على مواقع وتحصينات الميليشيات فى جبهات كتاف وباقم والملاحيط وميدي، مخلفة عشرات القتلى والجرحى وذلك بالتزامن مع تقدم قوات الشرعية فى 3 جبهات رئيسية.
وكان المركز الإعلامى للجيش الوطنى اليمنى قد أكد تقدم الجيش فى جبهة كتاف شرق صعدة، واقتحام مراكز المديرية.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة