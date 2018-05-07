video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 07 مايو 2018 09:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصدر أمنى عراقى: مقتل مرشح عن القائمة الوطنية على يد مسلحين مجهولين بالموصل

الإثنين، 07 مايو 2018 08:42 ص
مصدر أمنى عراقى: مقتل مرشح عن القائمة الوطنية على يد مسلحين مجهولين بالموصل الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الاثنين، بمقتل مرشح عن القائمة الوطنية على يد مسلحين مجهولين داخل منزله جنوبى مدينة الموصل.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ أن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل المرشح عن القائمة الوطنية فى نينوى فاروق محمد زرزور فى قرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، وقاموا بقتله ثم لاذوا بالفرار.

وأضاف المصدر الأمنى، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الجهة التى تقف وراء الهجوم".

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات النيابية فى 12 مايو الجارى بمختلف المحافظات العراقية، وتسبقها بيومين انتخابات تقام للجاليات العراقية فى خارج البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على 51 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" فى الموصل بالعراق

القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء فى الموصل بالعراق

الاستخبارات العراقية تعثر على مخبأ للأسلحة لداعش الإرهابى شمال الموصل

العراق

الموصل

مقتل مرشح انتخابى بالعراق

الشرطه العراقيه

الانتخابات العراقيه




لا تفوتك
حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة