مصدر أمنى عراقى: مقتل مرشح عن القائمة الوطنية على يد مسلحين مجهولين بالموصل

مصدر أمنى عراقى: مقتل مرشح عن القائمة الوطنية على يد مسلحين مجهولين بالموصلالإثنين، 07 مايو 2018 08:42 ص
الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
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أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الاثنين، بمقتل مرشح عن القائمة الوطنية على يد مسلحين مجهولين داخل منزله جنوبى مدينة الموصل.
وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ أن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل المرشح عن القائمة الوطنية فى نينوى فاروق محمد زرزور فى قرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، وقاموا بقتله ثم لاذوا بالفرار.
وأضاف المصدر الأمنى، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الجهة التى تقف وراء الهجوم".
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات النيابية فى 12 مايو الجارى بمختلف المحافظات العراقية، وتسبقها بيومين انتخابات تقام للجاليات العراقية فى خارج البلاد.
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