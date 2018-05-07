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الإثنين، 07 مايو 2018 03:50 م
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مشروع تنمية المرأة الريفية ببلاط يطرح منتجات خياطة مخفضة بمناسبة شهر رمضان

الإثنين، 07 مايو 2018 02:44 م
مشروع تنمية المرأة الريفية ببلاط يطرح منتجات خياطة مخفضة بمناسبة شهر رمضان مشروع تنمية المراة الريفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن مشروع تنمية المراة الريفية التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى بمركز بلاط  فى محافظة الوادى الجديد عن تقديم تخفيضات علي جميع المنتجات  من منتجات الخياطة وأطقم السرائر والانتريهات والستائر بأسعار مخفضة جدا وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وتخفيفا علي المواطنين من غلاء الاسعار.
 
وقال محمد أحمد سلامة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع ببلاط أن مشروع تنمية المرأة الريفية بالجمعية مفتوح للجميع للإستفادة من الأنشطة والخدمات الذي يقدمها سواء تدريب أو دعم فني للسيدات حيث يوجد بالمشروع مدربين مؤهلين ولديهم الخبرة الكافية لتدريب الراغبات فى احتراف مهن الخياطة والتطريز وصناعة الثوب الواحاتى وغيرها من الحرف التى يتم التدريب عليها بالمركز .
 
 
 
 
 

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