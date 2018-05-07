مسئول كويتى: 20 ألف طالب كويتى بالجامعات المصرية ولا مانع من فتح فروع لدينا

الكويت (أ ش أ)

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم العالى الكويتى الدكتور صبيح المخيزيم عن وجود 20 ألف طالب كويتى فى الجامعات والمعاهد المصرية.

وأوضح المخيزيم - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بالكويت اليوم الاثنين، على هامش افتتاح ملتقى الكويت للتعليم - أنه من بين ال20 ألف طالب ، 7 آلاف طالب كويتى يدرسون بمرحلة البكالوريوس و13 ألفا بمرحلة الدراسات العليا.

وفيما يتعلق بإمكانية فتح فروع للجامعات المصرية فى الكويت، قال وكيل وزارة التربية والتعليم العإلى الكويتى: "لا توجد أى موانع لكن الأمر يتوقف على الاشتراطات التى يضعها مجلس الجامعات الخاصة الكويتى والتى تتمثل فى ضرورة أن تكون تلك الجامعات مصنفة عالميا".

وكان ملتقى الكويت للتعليم قد انطلق صباح اليوم فى دورته الأولى والذى يقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم العإلى الكويتية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقى وبمشاركة مجموعة من المؤسسات المعنية بالتعليم المحلية والخارجية، من بينها ثمان جامعات مصرية.