مسئول الوكالة الأمريكية بالشرق الأوسط: نبحث مع شركاؤنا بمصر مجالات التعاون

أسوان – عبد الله صلاح

أكد هالام فيرجيسون نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الشرق الأوسط، أن زيارتنا اليوم لمحافظة أسوان تأتى للتعرف على شركاءنا فى محافظة أسوان وبحث احتياجات ومطالب المحافظة فى مختلف القطاعات، بما وفقاً لاتجاهات الحكومة فى الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء مجدي حجازى، محافظ أسوان، مع وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية، برئاسة هالام فيرجيسون نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الشرق الأوسط والذي يشرف على برامج المعونة في كل من مصر والعراق والضفة الغربية / غزة، شيري كارلين مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر.

وأضاف هالام، أنه التقى أمس بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة حسر نصر، لبحث التنسيق مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات التى تخدم مجالات التنمية وفقاً لأولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحاً بأن التنسيق بين الوكالة الأمريكية والحكومة سيتم من خلال وزارة الاستثمار.

وأشار إلى أنه وهو متواجد مصر هذا الأسبوع ليرى بنفسه الأثر المحرز لعمل المعونة الأمريكية في مصر وسيزور المواقع التي تعمل مشروعاتنا من خلالها، بما في ذلك قطاعات الصحة والسياحة والزراعة والمياه / مياه الصرف الصحي والتعليم الفني وريادة الأعمال والتعليم العالى.

ومن جهته، أكد محافظ أسوان، أن المحافظة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى توجيه ميزانية الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية حقيقية تخدم الصالح العام وتمس احتياجات المواطن الأسوانى وهو الأمر الذى دفع شركاؤنا من الوكالة الأمريكية للتنمية لاستكمال تنفيذ المزيد من المشروعات على أرض المحافظة.

يذكر أن وفد الوكالة الأمريكية سيقوم بجولة تفقدية لوحدة الجعافرة للرعاية الصحية الأولية لمتابعة تدريب العاملين في مجال الصحة المجتمعية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تحسين التثقيف الصحي داخل المجتمع، سواء في وحدة الرعاية الصحية أو في المنازل. خلال الجولة داخل الوحدة الصحية، سنتحدث مع فريق العمل ونشاهد دورة تدريبية مجتمعية، سنناقش كيف بدأت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في دعم تدريب العاملين في مجال الصحة المجتمعية من خلال الاتفاق المبرم على المستوى الرسمي مع وزارة الصحة.

كما يقوم الوفد بتفقد معبد كوم أمبو لمتابعة التقدم المحرز في إنشاء منظومة المياه الجوفية الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والتعرف على عملية إنقاذ الآثار وتوثيقها.



محافظ أسوان يهدى مسئول الوكالة الأمريكى درع المحافظة



لقاء وفد الوكالة الأمريكية بمحافظ أسوان



جانب من اللقاء



محافظ أسوان ونائب مدير الوكالة الأمريكية بالشرق الأوسط