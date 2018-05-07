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محافظ كفر الشيخ: سعر متر الأرض بالمحافظة وصل إلى ربع مليون جنيه

الإثنين، 07 مايو 2018 06:00 م
محافظ كفر الشيخ: سعر متر الأرض بالمحافظة وصل إلى ربع مليون جنيه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كتب أيمن رمضان
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه يولى قطاع الإسكان بالمحافظة أهمية قصوى نظراً لارتفاع أسعار الأراضى، ووجود ظهير صحراوى ممتد، وتابع:"كفر الشيخ تفتقر للأراضى وسعر المتر بها يتجاوز الـ200 و250 ألف جنيه ..أغلى أرض فى الجمهورية".

وأضاف "نصر"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصورببرنامج "العيلة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم إنجاز العديد من الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية، وسيتم تسليم الأهلى فى غضون أسبوع  أو 10 أيام على حد أقصى 2500 وحدة كمرحلة أولى، وتابع:" وزير الإسكان سيشهد تسليم الوحدات ..والـ2500 وحدة مرحلة أولى فيه مرحلة ثانية بنفس العدد".

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المنطقة السكنية الجديدة ستسمى مدينة "تحيا مصر"، وستكون لائقة بأهالى كفر الشيخ، مشدداً على أنه بنهاية عام 2018 سيحصل سيكون جميع الأهالى الذين تقدموا للوحدات السكنية قد حصلوا على وحداتهم وكافة المستحقين أيضاً.

وأشار المحافظ إلى إن المنطقة الغربية كان بها مشاكل كثيرة، ورغم ذلك تم إنجاز العديد من المشروعات مازلت أفتخر بها من أهمها نفق الزهراء ومحطة حلوان، وتابع:" كانت منطقة يصعب أى حد يقتحمها ورغم ذلك عملنا فيها شغل غير عادى أنا بفتخر بيه"، مشدداً على أن المحافظة كانت مظلومة ظلم بين خلال الفترة الماضية من حيث الصحة والتعليم والطرق وخلافه.

وتابع "نصر"، أنه عندما تسلم أعمال المحافظة من اللواء ياسين طاهر المحافظ السابق لكفر الشيخ والحالى للإسماعيلية، سأله عن الأعمال المحتملة فى كفر الشيخ فقال له: "لو عملت محطة حلوان متعملش حاجة تانى وكفاية عليك دى، وأنا أول ما استلمت المحافظة بدأت بمنطقة حلوان إلى جانب العديد من الملفات الأخرى لأن المحافظة كانت مظلمة ظلم بين.. نحن نتحدث عن التعليم والصحة والطرق ودى حاجات كانت تفتقدها المحافظة".

واستطرد قائلًا: "أنا بعتبر نفسى محظوظ لأنى رحت كفر الشيخ لأنها تحتاج لعمل وسعيد أن ربنا خصنى أننى أكون على رأس الجهاز التنفيذى بكفر الشيخ، لأنها محتاجة أعمال كثيرة وكبيرة..نحن نعمل من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى والمواطنين".

وأكد المحافظ أنه أنجز أعمال لا حصر لها بمحافظة كفر الشيخ متعلقة بالبنية التحتية والمشروعات القومية، وتابع:" هى مشروعات يستحقها الأهالى رغم كل هذا الإنجاز والمشروعات إلا أن كل هذا لا يشبع رغبتى وطموحاتى.. مفيش عندى حاجة اسمها مستحيل ..والمستحيل عندى اللى ربنا حرمه والقانون جرمه واللى اتفق عليه الشعب بتجريمه".


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