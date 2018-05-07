محافظ الفيوم يفتتح توسعات وحدة الكلى بمستشفى سنورس أقيمت بالجهود الذاتية

الفيوم – رباب الجالي

قام الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، بافتتاح توسعات وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى سنورس المركزى، والتى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية لأبناء سنورس وبعض المتبرعين الآخرين ونوادى ليونز مصر، بحضور الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والمحاسب عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة سنورس، والمتبرعين بالمشروع من أبناء سنورس، ووفد من نوادى ليونز مصر برئاسة هاستنج شيتى المدير الدولى بنادى ليونز، والدكتور محمود المغربى حاكم أندية ليونز مصر، والدكتور مجدى عبد الرحيم ممثل نادى الليونز بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والخدمية بالمركز.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن التوسعات الجديدة بالوحدة، تضم أماكن لـ16 ماكينة غسيل كلوى، وشملت أعمال التوسعات حجرتى الأكسجين والطوارئ، ومحطة معالجة المياه بالمستشفى، مؤكدًا خلال الافتتاح على عمل لوحة شرف لكل من ساهم فى هذا المشروع المهم.

كما تم الاتفاق مع المدير الدولى لنوادى ليونز مصر، على استكمال المساهمة بـ10 ماكينات غسيل كلوى جديدة، بالإضافة إلى 20 مونتور للحضانات، و2 جهاز تنفس صناعى.

وتفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوى القائمة فعلياً، التى تضم 22 ماكينة غسيل، واستمع للمرضى، وتأكد من تقديم الخدمة المناسبة لهم، وتفقد أيضًا قسمى الرمد والنساء والولادة، وقسم الحضانات بالمستشفى الذى يضم 24 حضانة.

وخلال الافتتاح، شدد محافظ الفيوم على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، وحسن المعاملة مع جميع الحالات والمترددين على المستشفى.

ومن جانبهم، طالب أبناء مركز سنورس بتغيير اللافتة الموجودة على التوسعات، تقديرا للمتبرعين من أبناء المركز، وحتى لا ينسب الجهد لجهة واحدة.