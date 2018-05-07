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محافظ الغربيه يوزع 100 شهادة أمان لأسر الشهداء بنادى زفتى الرياضى

الإثنين، 07 مايو 2018 11:04 ص
محافظ الغربيه يوزع 100 شهادة أمان لأسر الشهداء بنادى زفتى الرياضى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربيه محمد طارق
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ينظم نادي زفتى الرياضي بمحافظة الغربيه،حفل توزيع شهادات أمان لأسر الشهداء والأيتام بمركز ومدينتي زفتي والسنطه بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية. 

 
وقالت محافظة الغربية فى بيان لها اليوم إنه سيتم خلال الحفل تكريم 100 من أمهات الشهداء والأطفال الأيتام ومنحهم شهادات أمان بقيمة 500 جنيه للشهادة الواحدة.
 
ويشارك فى الحفل كلا من اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية،واللواء محمد شوقي بدر رئيس مركز ومدينة زفتي واللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة،والعقيد صلاح حسن المستشار العسكري لمحافظة الغربية وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال.
 
 
 

 


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