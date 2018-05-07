video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 07 مايو 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس يفتتح المراكز التكنولوجية بحى الجناين وعتاقة

الإثنين، 07 مايو 2018 01:16 م
محافظ السويس يفتتح المراكز التكنولوجية بحى الجناين وعتاقة محافظ السويس يفتتح المركز التكنولوجى بحى الجناين وعتاقة
السويس - سيد نون
إضافة تعليق

افتتح اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، المركز التكنولوجى بحى الجناين، وعتاقة، اليوم الاثنين يرافقه اللواء محمد عزى المشرف على برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، ضمن افتتاحات المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بأحياء المحافظة فى إطار خطة الوزارة والتخطيط لميكنة كافة الخدمات الحكومية . 

أكد محافظ السويس، إن المواطن السويسى لن يجد بعد اليوم صعوبة فى البحث عن خدمته فى كل إدارة، ولن يقابل إلا موظف الشباك لطلب الخدمة، ويتسلم الموافقة مادامت مطابقة للشروط والقوانين، من نفس الشباك.

 وتابع إنه يمكن للمواطن الإستعلام عن خدمته من خلال المحمول أو الكومبيوتر الشخصى، وإن النظام الجديد بالمراكز التكنولوجية، يتم من خلاله استخراج التقارير والبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا، لدعم إتخاذ القرار بما يخلق بيئة عمل مناسبة، بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد الإدارى ومضيعة الوقت.

وأوضح حامد، أن مرحلة تطبيق السداد الاليكترونى للرسوم المستحقة على الخدمات المقدمة للمواطن، والتى تشمل تحصيل الفواتير، مثل التليفونات ومصاريف الجامعات والتبرعات والزكاة.

وأضاف إن استخراج الأوراق الحكومية مثل الزواج والطلاق، وإصدار بطاقات الرقم القومى، وإعادة توزيع كروت البنزين وتكافل وكرامة، والعديد من الخدمات التى تسعى وزارتكم الموقرة إلى تعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية. 

وكانت وزارة التخطيط الدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط، قد افتتحت المراكز التكنولوجية بإحياء السويس والأربعين، وفيصل يوم الخميس الماضى. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ السويس يشهد مشروع إدارة الأزمات بالمحافظة

السويس

اخبار السويس

محافظ السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المراكز التكنولوجية




لا تفوتك
حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

حرس السواحل الليبى: انقاذ 97 مهاجرا غير شرعى بينهم 29 مصريا

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

الاستشعار عن بُعد: يجب البحث عن موارد فى كواكب أخرى.. ومستقبل مصر فى الفضاء

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

التعادل يحسم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد 2-2.. المتعة والإثارة عنوان قمة الدورى الإسبانى.. ميسي ورونالدو يسجلان ويواصلان تحقيق الأرقام القياسية.. والمناوشات والأخطاء التحكيمية عنوان المباراة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة