محافظ السويس يفتتح المراكز التكنولوجية بحى الجناين وعتاقة

السويس - سيد نون

افتتح اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، المركز التكنولوجى بحى الجناين، وعتاقة، اليوم الاثنين يرافقه اللواء محمد عزى المشرف على برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، ضمن افتتاحات المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بأحياء المحافظة فى إطار خطة الوزارة والتخطيط لميكنة كافة الخدمات الحكومية .

أكد محافظ السويس، إن المواطن السويسى لن يجد بعد اليوم صعوبة فى البحث عن خدمته فى كل إدارة، ولن يقابل إلا موظف الشباك لطلب الخدمة، ويتسلم الموافقة مادامت مطابقة للشروط والقوانين، من نفس الشباك.

وتابع إنه يمكن للمواطن الإستعلام عن خدمته من خلال المحمول أو الكومبيوتر الشخصى، وإن النظام الجديد بالمراكز التكنولوجية، يتم من خلاله استخراج التقارير والبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا، لدعم إتخاذ القرار بما يخلق بيئة عمل مناسبة، بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد الإدارى ومضيعة الوقت.

وأوضح حامد، أن مرحلة تطبيق السداد الاليكترونى للرسوم المستحقة على الخدمات المقدمة للمواطن، والتى تشمل تحصيل الفواتير، مثل التليفونات ومصاريف الجامعات والتبرعات والزكاة.

وأضاف إن استخراج الأوراق الحكومية مثل الزواج والطلاق، وإصدار بطاقات الرقم القومى، وإعادة توزيع كروت البنزين وتكافل وكرامة، والعديد من الخدمات التى تسعى وزارتكم الموقرة إلى تعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية.

وكانت وزارة التخطيط الدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط، قد افتتحت المراكز التكنولوجية بإحياء السويس والأربعين، وفيصل يوم الخميس الماضى.