محافظ الإسماعيلية يعتمد بروتوكولات التعاون لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

الإسماعيلية – جمال حراجى

اعتمد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء والإسعاف، والخاصة لتأمين جميع لجان الامتحانات والمقرات والكنترولات، خلال فترة إمتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية، المقرر إنعقادها خلال الفترة من 19 إلى 31 من شهر مايو الجاري، وشهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي المقرر لها خلال الفترة من 3 يونيو إلى 1 يوليو، وذلك فى إطار إنهاء كافة الإستعدادات والترتيبات الخاصة بإمتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية والثانوي العام للعام الدراسي 2017/2018.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه من إجراءات وإستعدادات للإمتحانات المرتقبة، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عادل أنور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على حمودة نائبا عن وكيل وزارة الصحة والسكان، ونبيل الغريب وكيل وزارة التموين، وممثلي قطاعى الكهرباء وهيئة الإسعاف