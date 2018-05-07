محافظ الإسكندرية يشدد على تجميل وتشجير مدخل الاسكندرية الصحراوى

الإسكندرية جاكلين منير

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على تجميل وتشجير مدخل الإسكندرية الصحراوى لاستقبال زوار المدينة، كما شدد على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة من شركة النظافة وإدارة تشجير وتجميل المدينة ومديرية الطرق بضرورة وضع لافتات إرشادية تساعد زوار المدينة على السير والاهتمام برفع كفاءة النظافة ورفع كافة التراكمات وإنارة أعمدة وإزالة معيقات حركة المرور والمارة قائلا: إن الإسكندرية جميلة ويجب أن نتشارك جميعا لتظهر أمام زوارها بصورتها التى تستحقها.

وأكد محافظ الإسكندرية فى بيان صادر منذ قليل على ضرورة الانتهاء من رصف وتشجير وتجميل مداخل المدينة وإظهارها بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها والاهتمام بتجميل وتشجير الشوارع، جاء ذلك بحضور مدير مديرية الطرق والنقل ورئيس حى وسط وجميع الأجهزة التنفيذية المسئولة عن تطوير ورفع كفاءة مداخل المدينة.