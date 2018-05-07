كل ما تريد معرفته عن مشروع فصل القمامة من المنبع بكفر الشيخ × 9 معلومات

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعد محافظة كفر الشيخ من أولى المحافظات تطبيقاً لمنظومة النظافة، إما بالفصل من المنبع أو بيع المخلفات الصلبة، واقتصر التطبيق على عدد من المدن والأحياء ، للتعرف على عيوب أو أخطاء التطبيق لتفاديها في حالة تعميمها فى كل المدن والقرى، وشارك فى التطبيق مجلس مدينة كفر الشيخ والقطاع الخاص فى 3 مدن " كفر الشيخ ، بيلا ، سيدي سالم " .

1-منظومة الفصل من المنبع تعتمد على قيام ربة المنزل على فصل القمامة فى كيسين الأول يحتوى على المخلفات العضوية الرطبة، والأخر يحتوى على المخلفات الجافة الأحرى تليها مرحلة فرز المخلفات لمكوناتها الطبيعية لـ25 نوع "البلاستيك، الزجاج، الورق، المعادن وغيرهم" .

2-طبقت التجربة بـ5 مناطق على أساس مستوى الدخل "المنطقة الحضارية ذات الدخل المرتفع" منطقة تقسيم النيابة الإدارية ومنطقة شبه حضارية ذات الدخل المتوسط، فتم اختيار منطقة القنطرة بكفر الشيخ، ومنطقة غرب المدينة " ألف وحدة سكنية "، وتم اختيار قريتين لتنفيذ التجربة بهما قرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدى سالم، وقرية أبو بدوى التابعة لمركز بيلا.

3-الهدف من تطبيق التجربة فى بعض الأحياء قبل تعميمها، تحديد نسب مكونات المخلفات التى ستساعد فى وضع خطة المخلفات على مستوى المحافظة، وكميات المخلفات التى يمكن تدويرها أو تحويلها لسماد عضوى أو إنتاج بدائل للوقود، أو ما يتم التخلص منها فى المدافن، وتحديد مساحات المدافن الصحية التى تستوعب المرفوضات من المخلفات.

4- تطبيق التجربة ساعد على وضع التصور اللازم لاحتياجات النقل الأولى من منطقة التجميع المنزلى للمحطات الوسيطة، والنقل الثانوى من المحطات الوسيطة لمصانع التدوير أو المدافن، مؤكدًا أن الشركات التى تعمل فى شراء المفروزات ستشارك فى عمليات الجمع الأولى من الوحدات السكنية من باب تشجيع دخول القطاع الخاص فى عمليات الجمع .

5- مر على تطبيق التجربة عام وتُجرى حاليًا دراسة عن استجابة المواطنين لجمع المخلفات من المنازل وفصلها من المنبع وفرز مكونات المخلفات للتعرف على نسب كل مكون ومدى الاستفادة منه فى زيادة عمليات التدوير وخلق فرص عمل ووضع خطة عمل تناسب كل مكون من المكونات".

6- عدد العاملين في المشروع 100عامل يتقاضى كل منهم 800 جنيه، وستزيد فرص العمل في حالة تعميم التجربة لتوفر المنظومة أكثر من ألفين فرصة عمل .

7- سيشارك في التجربة القطاع الخاص لتشغيل المنظومة ومتابعة العمال في كل المدن والأحياء التي ستطبق فيها التجربة ، وسيستفيد القطاع الخاص ببيع المخلفات الصلبة وغيرها ، ولا تتحمل المحافظة أي تكاليف ،و تطوير منظومة فصل القمامة يؤدي لتوفير العمالة التابعة لمجالس المدن لمواجهة نقص العمالة الحادة فى نقل القمامة أو إدارة المخلفات وإنشاء مصانع للتدوير، والتخلص من المقالب العشوائية وما ينتج عنها من أضرار صحية وبيئية. .

8- العامل يعمل في تلك المنظومة فترتين صباحية ومسائية ويقوم بجمع الأكياس المعبأة بالقمامة والمواد الصلبة من المنازل بالأحياء التى تم تحديدها، ويفرز ويضع المخلفات الصلبة فى الأكياس المخصصة لها سواء كانزات، حديد، ألمونيوم نحاس أحمر، نحاس أصفر زجاج، أقمشة ومنسوجات، ورق، صفيح، مخلفات حيوانية، مخلفات عضوية مخلفات طبية، مخلفات خطرة" وعقب عمليات الفرز يتم نقل نوع على حده للاستفادة منه ، وبيع المفروزات لشركات شراء المفروزات التابعة لمحافظة كفر الشيخ والتخلص من المخلفات العضوية فى المقالب، ويتم بيعها بالأسعار المحددة منها النحاس أحمر بـ20 جنيها والنحاس الأصفر بـ30 جنيها، والكانز بـ10 جنيهات، والحديد بجنيه ونصف، والبلاستيك بجنيه ونصف والألمونيوم بـ25 جنيها .

9- طبق مجلس مدينة كفر الشيخ التجربة بغرب المدينة على ألف وحدة سكنية يعمل بها 4 عمال من عمال المجلس ، يقومون بجمع القمامة وبيع المخلفات ، ويصعب تحمل مجالس المدن تطبيق التجربة لقلة العمل ، وعدم قدرة المحافظ ولا رؤساء المدن تشغيل عماله لعدم وجود درجات مالية يشغلوها .