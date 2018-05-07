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كلية الحاسبات والمعلومات بقناة السويس تنظم مؤتمرا علميا 12 مايو الجارى

الإثنين، 07 مايو 2018 08:31 م
كلية الحاسبات والمعلومات بقناة السويس تنظم مؤتمرا علميا 12 مايو الجارى جامعة القناة
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس المؤتمر العلمى الدولى الأول بعنوان "الاتصالات الحاسوبية المتقدمة والمعلوماتية" خلال الفترة من 12-13 مايو الجارى.

وصرح الدكتور عبد الرؤوف عبد الرحمن مصطفى عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، الرئيس الشرفى للمؤتمر بأن المؤتمر العلمى الدولى الأول للكلية يمثل نقلة متفردة فى مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. و من أهم سمات المؤتمر أنه سيناقش ويطرح أحدث النظريات والتطبيقات والأبتكارات فى مجالى الحاسبات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيشارك فيه العديد من الباحثين من جامعات متعددة داخل وخارج مصر من العلماء والباحثين المتخصصين فى نظم المعلومات والنظم الحاسوبية الذكية.

وأضاف الدكتور محمد حلمي مهران (رئيس المؤتمر) أن هذا المؤتمر سوف يساعد علي إيجاد نقط بحثية مشتركة بين المعلومات الكمية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات و من جانبه قال الدكتور طارق جابر (مقرر المؤتمر) أن هذا المؤتمر سوف يساعد شباب الباحثين علي اكتساب مهارات عرض الافكار و التواصل و كذلك الاحتكاك بمختلف المدارس العالمية في البحث العلمي.

وسوف يحاضر في المؤتمر نخبة من افضل العلماء في مصر في تخصصات المؤتمر الدكتور عبدالشافي عباده (جامعة الازهر)، الدكتور عبدالبديع سالم (جامعة عين شمس) ، الدكتور عباده سرحان (جامعة المستقبل)، الدكتورإيمان ثروت (جامعة القاهرة) و الدكتور هشام المهدي (جامعة القاهرة).

وينظم هذا المؤتمر برعاية أكاديمية البحث العلمى ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI والمنظمة الدوليةIFGICT و مجلة ECS ذات السمعة العالمية بما يسهم فى تحسين ترتيب جامعة قناة السويس فى التصنيف العالمى.

 


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