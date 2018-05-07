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قائد غرفة عمليات عمر المختار بدرنة: بدأنا عملية عسكرية شاملة لتحرير درنة

الإثنين، 07 مايو 2018 09:07 م
قائد غرفة عمليات عمر المختار بدرنة: بدأنا عملية عسكرية شاملة لتحرير درنة الجيش الليبيى ـ أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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أعلن قائد غرفة عمليات عمر المختار فى درنة، اللواء سالم الرفادى، انطلاق عملية عسكرية شاملة لتحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة.
 
 
وقال اللواء سالم الرفادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، اليوم الإثنين، إنه عقب خطاب القائد العام للجيش الليبى تم إطلاق العملية العسكرية بشكل رسمى، موضحا أن قوات الجيش الليبى تقوم بعملية عسكرية شاملة لتحرير درنة.
 
 

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