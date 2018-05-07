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ضبط 69 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات في حملة مرورية بالغربية

الإثنين، 07 مايو 2018 11:35 ص
ضبط 69 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات في حملة مرورية بالغربية حملة مرور - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد اشرف مرسي، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير.

قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث مرور الغربية، وأسفرت عن ضبط69سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 347مخالفة على نموذج 125، و382مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 1146مخالفة مقابل تحصيل 90ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات إدارة المرور، وإيداع المبلغ بخزينة المحكمة.

كما نفذت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء ايمن لقية مدير الإدارة، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزي ومباحث تنفيذ الأحكام، حملة مكبرة لضبط الهاربين من الاحكام القضائية.

أسفرت جهودها عن تنفيذ 5076حكما قضائيا، منهم 3303حكم فى غرامات، 1677حكم فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، 86حكم فى مخالفات، 10أحكام فى جناية، وتحصيل 317ألف جنيه غرامات، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية بنتائج الحملة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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