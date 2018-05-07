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صور.. موظفو العليا للانتخابات بتونس يجمعون نتائج التصويت فى الانتخابات البلدية

الإثنين، 07 مايو 2018 01:32 م
صور.. موظفو العليا للانتخابات بتونس يجمعون نتائج التصويت فى الانتخابات البلدية الانتخابات البلدية بتونس
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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أحصى موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس اليوم الاثنين، نتائج التصويت البلدى فى مركز فرز بأريانة بالقرب من العاصمة تونس.

بلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات البلدية الأولى بعد الثورة فى تونس، الأحد 33,7% فقط، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فى ما يُشكل نكسة للطبقة السياسية.

وقالت الهيئة إن 1797154 تونسيًا قد أدلوا باصواتهم، من أصل أكثر من 5,3 مليون ناخب مسجل فى بلد يبلغ عدد سكانه 11,4 ملايين نسمة.

أغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية التونسية مقراتها فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، وكانت قد فتحت أبوابها أمام الناخبين فى التاسعة من صباح اليوم الأحد، وكان قد تم اغلاق 29 مركز اقتراع تقع فى مناطق حدودية فى الساعة الرابعة عصرا أمام الناخبين، لتنطلق بها عملية الفرز.

وفِى احصاء مبدئى ، قدر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوش النسبة العامة للإقبال على التصويت فى جميع الولايات بحوالى 21%، ليبلغ عدد الناخبين المشاركين 1 مليون و89 ألفا و359 ناخبا ، ويبلغ اجمالى عدد الناخبين المدرجين فى السجلات الانتخابية خمسة ملايين و369 ألفا و892 مسجلا.

فرز الانتخابات فى تونس
فرز الانتخابات فى تونس

 

أعضاء العليا للانتخابات فى تونس
أعضاء العليا للانتخابات فى تونس

 

جانب من عمليات الاحصاء
جانب من عمليات الاحصاء

 

أعضاء لجنة الانتخابات فى تونس
أعضاء لجنة الانتخابات فى تونس

 

كشوف المشاركين بالانتخابات التونسية
كشوف المشاركين بالانتخابات التونسية

 

جانب من كشوف الانتخابات
جانب من كشوف الانتخابات

 

أعضاء اللجنة العليا للانتخابات
أعضاء اللجنة العليا للانتخابات

 

عضو باللجنة العليا للانتخابات
عضو باللجنة العليا للانتخابات

 


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