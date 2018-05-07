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صور.. مساعدا محافظ كفر الشيخ يتفقدان إحلال وتجديد كوبرى عتريس ورفع مخلفات

الإثنين، 07 مايو 2018 07:17 م
صور.. مساعدا محافظ كفر الشيخ يتفقدان إحلال وتجديد كوبرى عتريس ورفع مخلفات مساعد المحافظ يتفقد أعمال الإحلال والتجديد
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، سير الأعمال والخدمات بمركز ومدينة دسوق، وتابع أعمال إحلال وتجديد كوبرى عتريس 26.500 ك على ترعة القضابة والتجهيز لصب 48 خازوق.

وقال الحشاش لـ"اليوم السابع" إنه يتابع أعمال إحلال وتجديد كابلات الكهرباء ابتداء من محطة المحولات بمدخل مدينة دسوق مارا بطريق السلخانة حتى محطة المحولات القديمة بشبكة كهرباء دسوق، مع رد الشيء لأصله عقب وضع الكابلات بمعرفة مقاول الأعمال، إضافة إلى متابعة الأعمال القائمة برصف وترميم شوارع المدينة ورد الشىء لأصله.

وعلى جانب آخر تفقد المهندس على عبد الستار سيد أحمد، مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أعمال رفع مخلفات التطهير من المصرف العمومى بقرية متبول، ووجه منصور عمر نائب رئيس المدينة لشئون القرى، بالتنسيق مع إدارة صرف شرق كفر الشيخ، للمساعدة فى رفع مخلفات التطهير للمصرف العمومى بالقرية، تطهير المصرف الفرعى بداخل القرية.

وقال مساعد محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتكثيف أعمال النظافة بالقرية، والتنسيق مع إدارة صرف شرق كفر الشيخ، والرى لتطهير الترع والمصارف بالقرية، والمتابعة المستمرة مع الشركة القابضة لهيئة الطرق والكبارى للانتهاء من طريق متبول، واستكمال أعمال الرصف به.

إحلال وتجديد كوبرى عتريس بدسوق
إحلال وتجديد كوبرى عتريس بدسوق

 

مساعد المحافظ يتفقد أعمال الإحلال والتجديد
مساعد المحافظ يتفقد أعمال الإحلال والتجديد

 

مساعد المحافظ يتابع أعمال رفع مخلفات التطهير من المصرف العمومى
مساعد المحافظ يتابع أعمال رفع مخلفات التطهير من المصرف العمومى

 

تطهير مصرف الصرف بمتبول
تطهير مصرف الصرف بمتبول

 


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