صور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان جلسة صلح أبناء عمومة بقرية القرعان

سوهاج – عمرو خلف

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مراسم جلسة الصلح التى تمت اليوم بين أبناء العمومة من عائلة آل "العرقان" بقرية القرعان بمركز جرجا، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "سوهاج خالية من الخصومات الثأرية" التى أطلقتها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن.

حضر جلسة الصلح اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والعميد منتصر عبد النعيم مدير فرع الأمن العام واللواء اشرف نصحى مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب والشيح محمد ذكى الامين العام للدعوة الاسلامية بالأزهر الشريف وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ولفيف من عمد ومشايخ وأهالى مركز جرجا.

توجه المحافظ بالشكر للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن وكل من ساهم فى إتمام هذا الصلح، مؤكدا على أهمية توريث المحبة والتسامح للأجيال القادمة ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا.

وأعلن "عبد المنعم" عن مجموعة من الخدمات المقدمة لأهالى القرية كهدية للعائلتين على إتمام الصلح، منها التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة الانتهاء من أعمال توصيل خدمة الصرف الصحى للقرية، وإزالة جميع المعوقات لإتمام المشروع الذى بلغت نسبة التنفيذ به 55%، كما وافق المحافظ على طلب الأهالى بتغيير خط المياه بالقرية وربطه بمحطة مياه جرجا وإدراج المشروع ضمن خطة العام المقبل.

يذكر أن الواقعة تعود إلى عامين تقريبا حين تسبب شجار بين أبناء العمومة بالعائلة فى مقتل أحد افراد العائلة، وقد نجحت مساعى رجال الامن ولجنة المصالحات بالمحافظة فى إنهاء تلك الخصومة، واتفق الطرفان خلال جلسة الصلح على التنازل عن القضايا المتداولة بينهم ونبذ الخلافات والقسم على كتاب الله أن يكون صلحا جديا وناهيا للنزاع القائم بينهما وسط فرحة عارمة عمت جميع الحضور.

ومن جانبه أكد اللواء عمر عبد العال مدير امن سوهاج على حرص الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية ولجنة المصالحات بالمحافظة على التصدى الحاسم للحوادث والخصومات الثـأرية وتكثيف الجهود لإنهاء تلك المصالحات حقنا للدماء وحفاظا على الأمن العام.























