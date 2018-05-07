صور.. محافظ سوهاج : استمرار أعمال النظافة والتجميل بقرى مدينة جهينة

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،استمرار أعمال النظافة والتجميل بقري وشوارع مركز ومدينة جهينة وتركيب 40 كشاف إنارة جديدة.

وشدد المحافظ في بيان للمحافظة علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة والحفاظ علي الشكل الحضاري لجميع مراكز ومدن وقري سوهاج .

ومن جانبه قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بقرية الطليحات بمعدات الوحدة والوحدات القروية للقيام بأعمال النظافة العامة ورفع الأتربة وتوسعة وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وأسفرت الحملة عن نظافة طريق الطليحات الشريفة ، وطريق الطليحات نزلة على ، وكذلك طريق الوحدة المحلية، وتم رفع المخلفات والأتربة من مقلب نزة المحزمين ، كما تم تركيب عدد 40 كشاف بطريق الطليحات جهينة ، وجاري استمرار أعمال حملات النظافة والتجميل بنطاق المركز.



اعمال النظافة والتجميل بجهينة



اعمال النظافة والتجميل بجهينة



اعمال النظافة والتجميل بجهينة