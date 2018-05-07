صور.. محافظ جنوب سيناء يجتمع مع اللجنة الإستشارية للصحة المهنية فى شرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين بمقر قاعة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالقسم المتقدم بشرم الشيخ اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية.

وذلك بحضور اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد حمدي، مساعد مدير أمن جنوب سيناء، ومحمد عبد الرحمن، مدير عام مديرية القوى العاملة ومقرر اللجنة ومديرى عموم مديريات التربية والتعليم، والإسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، وإذاعة جنوب سيناء، والمرور، وشئون البيئة، ومدير إدارة المسطحات المائية، وممثل غرفة المنشآت الفندقية، والتفتيش البحري، ومدير إدارة الدفاع المدنى والحريق، ومدير عام حقول شركة السويس للزيت، ومدير عام حقول سيناء العامة للبترول، وممثلى جميع شركات البترول والمنجنيز العاملة فى نطاق جنوب سيناء، والمعنيين.

وقال المحافظ فى بيان له اليوم إنه تم مناقشة إنشاء جهاز متفرغ للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت ومديريات الخدمات، واستكمال تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ومديريات الخدمات، التنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة والمديرية المالية لتفعيل قرارات اللجنة، مراجعة اشتراطات الوقاية من مخاطر الحريق بالمنشآت الحكومية عن طريق الحماية المدنية، إنشاء خطة الطوارئ لحماية المنشآت والعاملين من المخاطر والكوارث الطبيعية عند وقوع الكارثة، التنسيق لانعقاد ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركة بتر وبيل بابورديس بعد موافقة محافظ جنوب سيناء، التنسيق لانعقاد أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمدينة شرم الشيخ، تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بموقع العمل والإنشاءات والمناجم والمحاجر والعمالة غير المنتظمة.

وانتهت اللجنة بخمس توصيات هى : أن يقوم مدير كل منشأة حكومية بإصدار قرار إدارى لإنشاء جهاز وظيفى متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب وحجم العمال هبها ويعهد إليه القيام بأعمال اللازمة والصحة المهنية بالمنشأة على أن يكون همزة الوصل بين الجهة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرى القوى العاملة للتنسيق بشأن تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة وإنشاء خطة الطوارئ والإخلاء والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لتدريب 25 % من العاملين على كيفية استخدام وسائل مكافحة الحريق والتنسيق مع الجهات القائمة على التدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية لتدريب جهاز ولجنة السلامة و الصحة المهنية والقيام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشاة لحمايتها من المخاطر، يقوم مسئول السلامة والصحة المهنية بجميع الجهات بمراجعة تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وخطة الطوارئ مع إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، تقوم مديرية القوى العاملة بتوزيع بيان موضح به الأسس الرئيسية التى تم على أساسها إنشاء خطة الطوارئ مع نموذج استرشادى للخطة، استيفاء كل منشأة اشتراطات مقاومة الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة "إدارة الحماية المدنية"، التنسيق مع المديرية المالية لبحث كيفية تدبير الإعتمادات المالية للمديريات لشراء وتطوير أجهزة الدفاع المدنى والحريق وأيضا الإعتمادات الخاصة للتدريب.



اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية



اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية