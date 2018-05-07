صور.. محافظا القليوبية الحالى والأسبق يشاركان فى عزاء خالد محيى الدين بكفر شكر

كتب محمد السيد - نيفين طه - تصوير محمود فخرى

شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، فى مراسم عزاء الراحل خالد محيى الدين، أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952،بمسقط رأسه بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية،مساء اليوم الإثنين.

كما شارك فى مراسم العزاء ،المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق ، والنواب "خالد يوسف، وجمال كوش، وسيد عبد العال والدكتور سيد القاضى رئيس جامعة بنها.