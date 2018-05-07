صور.. ضبط 15 طن ملح منتهى الصلاحية بأبوقرقاص بالمنيا

كتب فريق المحافظات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، خلال حملة تفتيشية مكبرة برئاسة محمد صلاح رئيس المركز وبالتنسيق مع إدارة تموين ابوقرقاص و مباحث التموين من ضبط 15 طن من الملح منتهى الصلاحية بقرية اتليدم أثناء تعبئته تمهيداً لبيعه للمواطنين.

قال رئيس المركز فى بيان إنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة من الملح الغير صالح للاستهلاك الأدمى بالوحدة القروية باتليدم تمهيداً لإعدامه وفقاً للاشتراطات والقواعد الصحية المتبعة، كما تم تحويل الموضوع للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المركز أنه سيتم محاسبة كل من يخالف و يضر بصحة المواطنين بكل حزم و شدة، مناشداً المواطنين سرعة التواصل مع إدارة تموين ابوقرقاص في حاله وجود شبهة غش أو فساد لأي منتج.

على جانب آخر، تابع إبراهيم العربى رئيس مركز ملوى بالمنيا، أعمال توريد وتشوين محصول القمح من المزارعين بالشون الترابية بقرى "دروة ـ تونا الجبل ـ تنده" وذلك للوقوف على أعمال لجنة تقييم درجة القمح وأماكن التخزين وتقسيمها إلى درجات وأعمال، علاوة على التأكد من توافر كافة الاشتراطات والضوابط التى حددتها وزارة التموين والتأكد من تخزين الاقماح بالطريقة الصحيحة.

رافق رئيس المركز خلال جولته عادل رضانى مسئول الرقابة التموينية وجمال عبد الحليم مدير مكتب تموين مركز ملوي، حيث تبين خلال الزيارة أن إجمالى الوارد من محصول القمح بالشؤن الثلاثة حتى الآن 2213 طن، ففى شونة قرية تونا الجبل تم توريد 496 طن من القمح، وفى شونة قرية دروة بلغت كمية الاقماح الواردة 982 طن، بينما ورد إلى شونة قرية تنده 735 طن من محصول القمح.

شدد رئيس المركز على القائمين بعملية استقبال محصول القمح من المواطنين بضرورة حسن التعامل مع المزارعين واستقبال الاقماح بعملية منظمة بما ييسر على المزارعين .



توريد محصول القمح



توريد محصول القمح



توريد محصول القمح



ملح منتهى الصلاحية