صور.. رئيس مدينة الأقصر يلتقى وفد مقاطعة "تشين خواى" لبحث التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

التقى العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر نائباً عن محمد بدر محافظ الأقصر، سون لى نائب رئيس مقاطعة تشين خواى بمدينة نانجينغ الصينية، و داى تشياومو مسئول مكتب وزارة العدل بمدينة نانجينغ الصينية على رأس وفد رفيع المستوى بحضور عدد من ممثلى قطاعات السياحة والآثار وشرطة السياحة لمناقشة سبل أنعاش السياحة الصينية المصرية.

وأوضح الجانب الصينى رغبته فى توسيع مجالات التعاون المصرى الصينى المشترك ما بين مدينة نان جينغ الصينية ومحافظة الأقصر بأعتبارهم من أقدم مدن العالم ذات التاريخ والحضارة العريقة من خلال تبادل الخبرات فى مجالات حماية الآثار وأحياء التاريخ وكذلك تبادل بعثات التنقيب عن الآثار وترميمها، و العمل على نشر السياحة الثقافية عالمياً لجذب المزيد من السياح المهتمين بالسياحة الثقافية.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة معالم الأقصر الأثرية بالبرين الشرقى والغربى خلال تواجدهم بالمحافظة، ومن جانبه أستعرض محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحى للأقصر وخبير سياحى إستعدادات محافظة الأقصر لإستقبال السياحة الثقافية بمختلف فئاتها ، كما أوضح أن السائح الصينى من أكثر السياح أهتماماً بالسياحة الثقافية مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات مع مدينة تاريخية كمدينة نانجينغ الصينية حيث كانت عاصمة الحضارة الصينية فى القدم .



رئيس مدينة الأقصر يلتقي وفد مقاطعة "تشين خواي"



لقاء قيادات الاقصر ومقاطعة صينية لبحث التعاون المشترك