صور.. بعد إطلاق مبادرة سمعنا صوتك.. محافظ الفيوم يشهد عددا من الافتتاحات بقرية سرسنا

الفيوم - رباب الجالى

زار الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، اليوم، قرية سرسنا بمركز طامية التى شهدت مؤخرا عدة مبادرات خيرية وتبرعات فى إطار مبادرة سمعنا صوتك التى أطلقها "اليوم السابع" وبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى خالد أبو بكر.

رافق المحافظ خلال زيارته للقرية الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة آمال هاشم وكيلة وزارة الصحة وعبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين ومحمد سيد رئيس مدينة طامية.

وافتتح المحافظ أعمال تطوير مركز سرسنا المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، الذى يضم وحدة لتنظيم الأسرة ومعمل، ووحدة تطعيمات، وعيادة للنساء والولادة، وغرفة للتعقيم، كما يضم وحدة للأطفال المبتسرين ومركزاً للمعلومات، ووحدة للأسنان وأخرى لفحص الأطفال حديثى الولادة، وغرفة للرعاية المتوسطة وأخرى للإفاقة ووحدة للعلاج الضوئى، وتبلغ التكلفة الإجمالية للتطوير 9 ملايين جنيه.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة وشدد على إجراء الصيانة الدورية، وعمل لافتات توضيحية للوحدات، ودفاتر نظام لدخول المرضى والمترددين على المركز، كما أكد ضرورة توفير المستلزمات الطبية الأساسية بالمركز.

كما تفقد المحافظ مدرسة سرسنا الثانوية، وقال الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المدرسة أنشأت حديثا وبدأ العمل بها منذ الفصل الدراسى الثانى وبها 260 طالبا وطالبة وهى مدرسة مشتركة وملحق بها قاعة مؤتمرات وحجرات أنشطة ومعمل حاسب آلى ومعمل علوم ومجهزة على مستوى عال.

كما افتتح الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم يرافقه المهندس عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين، معرض السلع الغذائية المخفضة الذى يضم منتجات للألبان والزيوت والأرز والسكر والمكرونة والتمور، بالإضافة إلى سيارات اللحوم، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل أهالى القرية، وشهد محافظ الفيوم توزيع اللحوم البلدية المجانية على 230 مستفيداً من أهالى القرية، ثم قام يرافقه المهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق بتفقد أعمال استكمال رصف طريق سرسنا/ عزبة مينا بطول 1.5 كم بإجمالى تكلفة 1.7 مليون جنيه تمويلاً من الخطة الاستثمارية.

وخلال زيارته لمركز طامية التقى محافظ الفيوم بعدد من أهالى قرية سرسنا واستمع لمشكلاتهم وأهمها مشكلة الصرف الصحى، أكد المحافظ أنه خاطب وزارة التخطيط بشأنها والوزارة وعدت بدراسة المشكلة وحلها.























