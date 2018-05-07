صور.. بدء أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة لمستشفى السرطان بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت مستشفي علاج الأورام والسرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، رسمياً في أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة للمستشفي والتي تم وضع حجر الأساس لها مطلع العام الجاري، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، والسفير جمعة الجنيبى سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربي.

وكان قد حضر إحتفالية وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة ولفيف من الفنانين والرياضيين، وقيادات المستشفي، وتتضمن المرحلة الثالثة مساحة اجمالية 27 الف متر مربع بالاضافة للمساحة الحالية 25 الف متر مربع للمرحلة الاولي والثانية.

ومن المقرر أن تصبح المستشفي بعد إنتهاء العمل بالمرحلة الثالثة خلال الفترة المقبلة مستشفي متكاملة لعلاج وأبحاث ـمراض السرطان بالمجان في الشرق الأوسط، حيث ستتعدى تكلفة إنشاء المستشفي بعد إتمام الإنشاءات بالمرحلة الثالثة مليار و200 مليون جنيه، وتتضمن المرحلة الثالثة إنشاء وتجهيز مبنى طوارئ متكامل يحتوى على قسم أشعة يشمل رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية "سونار" فضلا عن توفير جهاز لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ ورسم العضلات لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، إضافة لإنشاء وتجهيز أول معمل أبحاث متكامل في أمراض السرطان في الصعيد وأكاديمية تمريض متقدمة.

وفي نفس السياق كان قد وقع المصرفى محمد الاتربى رئيس مجلس ادارة بنك مصر والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، بروتوكول تعاون بين البنك والجمعية يقوم البنك بمقتضاه بدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر بمبلغ 300 مليون جنيه من اجل استكمال انشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة بالمستشفى.

يذكر أن مستشفى علاج الأورام بالأقصر هو أول واكبر صرح طبى يقدم خدماته العلاجية لمرضى السرطان بالمجان وفق احدث بروتوكولات العلاج في العالم ويستفيد من خدماته الطبية مرضى السرطان بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد.



بدء أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة لمستشفي السرطان بمحافظة الأقصر



جانب من العمل في موقع المرحلة الثالثة للمستشفي