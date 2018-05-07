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صور.. انتشار لافتات الدعاية الانتخابية فى مدينة النجف بالعراق

الإثنين، 07 مايو 2018 02:25 م
صور.. انتشار لافتات الدعاية الانتخابية فى مدينة النجف بالعراق لافتات الدعاية الانتخابية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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انتشرت فى شوارع العراق اليوم الاثنين، ملصقات الدعاية الانتخابية، فى مدينة النجف وذلك قبل الانتخابات المقررة 12 مايو المقبل.

ورصدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية نحو 90 مخالفة للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك منذ بدء الحملة الانتخابية أمس الجمعة.

وقال عضو مجلس المفوضين فى المفوضية العليا للانتخابات، حازم الردينى - فى تصريحات لراديو (سوا) الأمريكى اليوم السبت، إنه "تم رصد نحو 90 مخالفة منذ بدء الحملة الانتخابية أمس"، مشيرا إلى أن المخالفات كانت أغلبها عبارة عن استخدام ملصقات لا يمكن استخدامها، أو التجاوز على الأموال العامة.

وأوضح أنه تم تطبيق الغرامات المالية على هذه المخالفات، مؤكدا أنه لم يتم استبعاد لمرشحين بعينهم جراء المخالفات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق قد دعت أمس البعثات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى فى إقليم كردستان إلى مشاركة المراقبين الدوليين فى عملية الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل.

لافتات دعاية الانتخابات العراقية
لافتات دعاية الانتخابات العراقية

 

جانب من لافتات الدعاية
جانب من لافتات الدعاية

 

لافتات الدعاية فى مدينة النجف العراقية
لافتات الدعاية فى مدينة النجف العراقية

 

جانب من لافتات الدعاية فى مدينة النجف
جانب من لافتات الدعاية فى مدينة النجف

 

الدعاية فى شوارع النجف
الدعاية فى شوارع النجف

 

لافتات الدعاية الانتخابية بالعراق
لافتات الدعاية الانتخابية بالعراق

 

شوارع العراق
شوارع العراق

 


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