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الإثنين، 07 مايو 2018 01:59 م
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صور.. الأقصر تختتم فعاليات مشروع تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال

الإثنين، 07 مايو 2018 01:53 م
صور.. الأقصر تختتم فعاليات مشروع تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال الأقصر تختتم فعاليات مشروع تعزيز الفرص التعليمية
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر،إقامة فعاليات الحفل الختامي لمشروع تعزيز إقامة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر، المنفذ من قبل جمعية مفتاح الحياة بأرمنت، والممول من الاتحاد الأوربي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر.

وشارك في حضور فعاليات الحفل، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أحمد عبيد، وممثلين عن برنامج الأغذية العالمي،ومسئولي إدارة التعليم المجتمعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى المئات من السيدات المشاركات في المشروع وأسرهن.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أحمد عبيد، أن المشروع استهدف التمكين الاقتصادي للسيدات، حيث استهدف تدريب 2300 سيدة من أمهات مدارس التعليم المجتمعي، موضحا أن 350 سيدة منهن حصلن على برنامج إقراض لتمويل مشروعات متناهية الصغر، لمساعدتهن على التمكين الاقتصادي، ومساعدة أبنائهم على مواصلة التعليم وعلى حياة كريمة أفضل.

ومن جانبه توجه رئيس مجلس إدارة جمعية مفتاح الحياة بأرمنت جمال يوسف، بالتحية والتقدير لكافة السيدات المشاركات في المشروع، مؤكدا أنهن قدمن نماذج مشرفة ورائعة، وأثبتن أن لديهن إرادة وصلابة لتغيير الظروف والقدرة على العمل وتنفيذ مشروعات صغيرة ليكونوا مساعدين لأزواجهم جنبا إلى جنب.

الأقصر تختتم فعاليات مشروع تعزيز الفرص التعليمية
الأقصر تختتم فعاليات مشروع تعزيز الفرص التعليمية

 

جانب من فعاليات اللقاء الختامي للمشروع
جانب من فعاليات اللقاء الختامي للمشروع

 

عروض فنية للأطفال خلال فعاليات اليوم الختامي للمشروع
عروض فنية للأطفال خلال فعاليات اليوم الختامي للمشروع

 

قاعة المؤتمرات تستضيف فعاليات اللقاء الختامي
قاعة المؤتمرات تستضيف فعاليات اللقاء الختامي

 

جانب من حضور فعاليات مشروع تعزيز الفرص التعليمية
جانب من حضور فعاليات مشروع تعزيز الفرص التعليمية

 


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