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صور.. أكثر من 3.5 مليون تلميذ سورى يؤدون اختبارات الفصل الدراسى الثانى

الإثنين، 07 مايو 2018 08:54 ص
صور.. أكثر من 3.5 مليون تلميذ سورى يؤدون اختبارات الفصل الدراسى الثانى اختبارات التلاميذ فى سوريا
كتب: محمد الأحمدى
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توجه اليوم الاثنين، أكثر من 3 مليون ونصف ملايين تلميذ سورى من الصفوف الانتقالية المختلفة إلى مدارسهم لأداء اختبارات الفصل الدراسى الثانى لعام 2017-2018.

وكانت وزارة التربية اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب، بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء السورية سانا.

وأوضح مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أن تلاميذ مناطق الغوطة الشرقية المحررة من التنظيمات الإرهابية من الصفوف الانتقالية مستمرون بالمدارس لأخذ الحصص الدراسية اللازمة حتى نهاية العطلة الصيفية للعام الدراسى الجارى وسيتقدمون بعدها إلى الامتحان النهائى فى ختام المدة المحددة

وكانت وزارة التربية السورية حددت اليوم الاثنين، موعدا لبدء الامتحانات للصفوف الانتقالية فى جميع المحافظات بينما سمحت لبعض المدارس بإجراء الامتحانات منذ الأربعاء الماضى فى عدة محافظات وذلك مراعاة لظروف الطلاب وأعدادهم فى بعض المناطق.

أطفال سوريا
أطفال سوريا

 

الامتحانات فى سوريا
الامتحانات فى سوريا

 

امتحانات تلاميذ سوريا
امتحانات تلاميذ سوريا

 

تلاميذ سوريا
تلاميذ سوريا

 

جانب من الامتحانات فى سوريا
جانب من الامتحانات فى سوريا

 

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

 

جانب من امتحانات التلاميذ
جانب من امتحانات التلاميذ

 

 

 


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