رياح شديدة وعواصف رملية وموجة برد فى شمال سيناء

العريش ( أ ش أ )

تعرضت محافظة شمال سيناء، بعد منتصف الليلة الماضية، لموجة شديدة من الرياح والبرد والعواصف الرملية، إلا أنها لم تؤثر على الحركة التجارية والأسواق قبل بدء ساعات حظر التجوال.

ومع حلول موعد حظر التجوال المقرر يوميا ، خلت الشوارع من المارة ولزم المواطنون منازلهم .

من جانبها .. توإلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة متابعة الظروف الجوية أولا بأول عن طريق ربطها بغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات .. حيث قرر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء متابعة تطورات الظروف الجوية التى تشهدها المحافظة ، والتركيز على الأرصاد الجوية وأجهزة الرى والموارد المائية .