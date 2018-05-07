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الإثنين، 07 مايو 2018 12:11 م
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رئاسة مركز الخارجة تحرر 100 محضر إهدار مياه شرب للمخالفين

الإثنين، 07 مايو 2018 12:06 م
رئاسة مركز الخارجة تحرر 100 محضر إهدار مياه شرب للمخالفين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد عن تحرير 100 محضر إهدار لمياه الشرب وسوء استخدام على مستوى كافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها والتى تمت احالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وذلك ضمن خطة رئاسة المركز للسيطرة على ظاهرة إهدار مياه الشرب واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها .

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع " أن رئاسة المركز تقوم بتوجيه إنذارات بسداد الغرامات التى تم إقرارها على مخالفة إهدار مياه الشرب، وفى حال عدم استجابة المخالف يتم تحرير المحضر ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، مؤكدا على أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين بإنهاء المخالفة، والالتزام بالحفاظ على مياه الشرب من الإهدار .

 


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