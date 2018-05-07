دمياط تحتفل بالعيد القومى للمحافظة غدا الثلاثاء

دمياط تحتفل بالعيد القومى للمحافظة غدا الثلاثاءالإثنين، 07 مايو 2018 07:00 ص
الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط
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تحتفل محافظة دمياط غدا الثلاثاء بالعيد القومى للمحافظة، الموافق 8 مايو، وذلك بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى أمام ديوان عام المحافظة.
كما يستعرض الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، أهم المشروعات التى نفذت على أرض دمياط وكذلك المشروعات التى مازالت تحت التنفيذ من خلال شاشة عرض بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، كما تنظم المحافظة حفلا فنيا بمنطقة اللسان برأس البر، وتحيى الحفل الفنانة غادة رجب.
يذكر أن العيد القومى للمحافظة هى ذكرى انتصار أهل دمياط على الحملة الصليبية فى قرية ميت الخولى.
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