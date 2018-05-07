جامعة المنوفية تدعو للقضاء على ظاهرة النبش وتعميم فصل القمامة

المنوفية - محمود شاكر

عقد الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة المنوفية، الجلسة التاسعة لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مستهلا الجلسة بالتأكيد على ضرورة الإخلاص والتفانى فى العمل، مع تعميم نشر ثقافة فصل القمامة من المنبع فى الجامعة والمنازل، وجميع المؤسسات الحكومية، والعمل على القضاء على ظاهرة النبش واستغلال طاقات النباشين للعمل داخل المنظومة الجديدة لجهاز شئون البيئة .

أضاف عمرو عفت مدير إدارة المخلفات والنفايات الخطرة للإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة، بأقليم وسط الدلتا، أن الإدارة بصدد تنفيذ المنظومة الجديدة التى تم إعلانها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ومن ضمنها التخلص الآمن من مقلب أبو خريطة بشبين الكوم، ورفع التراكمات والتخلص من 216 ألف طن من النفايات، وتعميم ظاهرة الفصل من المنبع، وإيجاد آلية للقضاء على ظاهرة النبش نهائيا.

كما حذر المجلس من تناول التمر الذى يثبت إصابته بالسوس لما يتركه السوس من بقايا تسبب السرطان، ويضاف إلية القمح والبقوليات، ويوصى بضرورة غسل التمر والإيدى جيداً قبل تناوله لما قد يسببة من أمراض بسبب إنتشار ظاهرة استوطان الخفافيش فى النخيل