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الإثنين، 07 مايو 2018 02:00 م
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توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الإثنين، 07 مايو 2018 01:58 م
توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة شونه قمح-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أن إجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 223 ألف طن حتى اليوم الإثنين من إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا العام والتى تقدر ب 360الف و487 فدان بنطاق المحافظة.

 

ووجهت محافظ البحيرة بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين وشددت على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد .


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