توريد 132 ألف و 210 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

توريد 132 ألف و 210 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخالإثنين، 07 مايو 2018 10:41 ص
شونه قمح -أرشيفية
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أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية أن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضى، 132 ألف و210 طن و 349 كيلو.
وأضاف الهابط، فى بيان، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 25 منفذاّ للاستلام ما بين شونه وصومعه ومركز تجميع.
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