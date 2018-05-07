توريد 132 ألف و 210 طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

كفر الشيخ -محمد سليمان

أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية أن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضى، 132 ألف و210 طن و 349 كيلو.