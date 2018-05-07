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توريد 116 ألف طن قمح للشون والصوامع وإزالة 360 مشتل أرز مخالف بالغربية

الإثنين، 07 مايو 2018 10:59 م
توريد 116 ألف طن قمح للشون والصوامع وإزالة 360 مشتل أرز مخالف بالغربية زراعة الارز
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن المهندس على البيومى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لـ"اليوم السابع" أنه تم توريد حتى اليوم الاثني لـ25شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى محافظة الغربية  116ألف طن قمح.

وأشار وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده حتى الآن 123 ألف فدان من إجمالى 134 ألفا و 963 فدانا منزرعة بالقمح هذا العام.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية مستمرة فى شن حملات لإزالة مشاتل الأرز المخالفة، لافتا أنه تم إزالة 360 مشتل مخالف حتى الآن على مستوى المحافظة، وتوقيع غرامات على المزارعين المخالفين.

 

 
 

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