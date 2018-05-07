تحصين 99 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

حصنت مديرية الطب البيطري بالفيوم بإشراف الدكتور موسي سليمان ،99211 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، شملت 70126 رأس من الأبقار، و27832 من الجاموس، و1243 رأس من الأغنام، و10 رؤوس من الماعز، ضمن برنامج الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ومن جانبه قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم،فى بيان له اليوم أن الحملة القومية لتحصين الماشية تأتي في إطار اهتمام الدولة بمربي الماشية، وتوفير اللقاحات ذات السلالات الجيدة، فضلاً عن تنظيم الندوات التوعوية بالأساليب السليمة لتربية الماشية.