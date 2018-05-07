تحرير 1535 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

أسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1535 مخالفة مرورية متنوعةن شملت 364 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و48 مخالفة إزالة ملصقات و68 مخالفة انتظار خاطئ وحجز18 سيارة و168 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو76 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 43 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و63 رخصة لمخالفة البيئة و 109 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 55رخصة لمخالفة خط السير و53 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و90 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 119 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 67 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 67 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و58 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و57 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 10 سيارات متروكة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.