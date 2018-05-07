تجهيز 222 مسجدا للاعتكاف فى شهر رمضان بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان الكريم، بجميع مساجد المحافظة.

وأضاف أنه سيتم تجهيز 222 مسجدا للاعتكاف على مستوى مساجد المديرية، مستوفاة الشروط الواردة للاعتكاف حسب تعليمات الوزارة، وكذلك تجهيز 11 مسجد من المساجد الكبرى والهامة على مستوى المحافظة، لصلاه التراويح بجزء كامل خلال الشهر الكريم، بالاضافة إلى اعداد 3 مساجد معتمدة من الوزارة كل ليلة من ليالى الشهر الكريم على مستوى مساجد المديرية لعمل السهرات الرمضانية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه سيتم تنفيذ ندوة وأمسية دينية بكل إدارة من إدارات الأوقاف الفرعية، بشكل يومى بمعرفة وكيل الوزارة وتحت إشرافه، بالإضافة إلى تنفيذ 24 ملتقى فكرى على الادارات الفرعية التابعة للمديرية كل ليله من ليالى الشهر الكريم بالمساجد الجامعة لمدة 28 ليلة.

لافتا إلى إعداد 307 ساحة شعبية على مستوى المحافظة لصلاة عيد الفطر المبارك، لكل ساحة عدد 2 من الأئمة أمام أساسى وآخر احتياطي، وعلى رأسهم ساحة الاستاد الرياضى بدمنهور.