بيطرى الأقصر تنظيم ندوات لتوعية الأهالى بإختيار السلع الغذائية قبل رمضان

بيطرى الأقصر تنظيم ندوات لتوعية الأهالى بإختيار السلع الغذائية قبل رمضانالإثنين، 07 مايو 2018 11:45 ص
سلع غذائية - ارشيفية
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ينظم قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالمحافظة عدد من الندوات والمحاضرات لتوعية المواطنين بكيفية اختيار السلع الغذائية السليمة، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك، وفى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر للاهتمام بالجانب التوعوى المواطنين ورفع مستوى الثقافة الغذائية لديهم .
وقالت الدكتورة دنيا زاد همام مدير عام الارشاد بمديرية الطب البيطرى،فى بيان لها اليوم أن المديرية تستهدف خلال شهر رمضان توعية المواطنين لشراء السلع الغذائية السليمة سواء كانت لحوم أو دواجن أو ألبان أو مجمدات ومعلبات، وذلك من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات وايضا تسجيل فيديوهات قصيرة تنشر على مواقع التواصل الإجتماعي يتم من خلالها شرح مبسط لخصائص السلعة السليمة الصالحة للاستخدام الادمى.
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