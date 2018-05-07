انطلاق أعمال اجتماعات الدورة الـ91 للجنة العربية الدائمة للإعلام

(أ ش أ)

انطلقت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماعات الدورة (91) للجنة العربية الدائمة للإعلام فى إطار التحضير لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده بعد غد الأربعاء .

تناقش اللجنة، خلال اجتماع هذه الدورة، مجموعة من البنود التى تتصل بالقضية الفلسطينية وميثاق الشرف الإعلامى العربى وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية الحالية للإعلام وصياغة رؤية جديدة لها بما يتوافق مع المستجدات التى تشهدها المنطقة العربية والعالم والتى من أهمها الخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما تستعرض اللجنة عددا من الملفات والموضوعات المهمة منها التصدى لظاهرة الإرهاب، ومتابعة خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج ويوم الإعلام العربى وجائزة التميز الإعلامى العربى، إضافة إلى مناقشة المحور الفكرى للدورة العادية الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب وما يستجد من أعمال.

واللجنة الدائمة للإعلام العربى هى لجنة خبراء يمثلها وكلاء وزارات الإعلام فى الدول العربية أو من يمثلونهم وهى لجنة مهنية اختصاصية تتدارس البنود والموضوعات والقضايا الإعلامية وتقدم توصياتها التى هى بمثابة بنود إلى اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب.