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الإثنين، 07 مايو 2018 06:03 ص
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اليوم.. استكمال محاكمة 4 متهمين بتنظيم "بيت المقدس"

الإثنين، 07 مايو 2018 05:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة 4 متهمين بتنظيم "بيت المقدس" محكمه
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنايات شمال سيناء المنعقدة بمحكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام وعضوية كل من المستشارين وائل عمر الشحات وأمجد محمد حشيش وأمانة سر رجب عبدالقادر، محاكمة 4 متهمين من مؤسسى جماعة أنصار بيت المقدس فى سيناء فى الجناية رقم 3204 لسنة 2015 جنايات قسم ثان العريش والمقيدة برقم 541 جنايات كلى شمال.

وتكشف أوراق القضية بان المتهمين "كمال.ع.م" و"إسلام.م.م" و"حسام.م.ع" و"محمد.ك.ع"، أدينوا فى الفترة من 20/11/2011 وحتى 11/7/2013 بدائرة قسم ثان العريش بإنشاء وزعامة جماعة اسست على خلاف احكام القانون تدعو للخروج على الحاكم وشرعية الخروج على الحاكم والاعتداء على قوات الجيش والشرطة "جماعة انصار بيت المقدس".

وأضافت أن المتهمين قتلوا عمدا المجند "نبيل.ع.م" مجند بقسم ثانى العريش باستخدام سلاح نارى وشرعوا فى قتل كلا من "مجدى.ا.ى” و"احمد.ع.ا" و"أيمن.م.ش" شرطيين بقسم ثان العريش، حيث قام المتهمان الثانى والثالث باستخدام دراجة بخارية بقيادة المتهم الثالث وقاموا بالتعدى على الشرطيين بالأسلحة البيضاء فى 3 وقائع مختلفة.

كما شرع المتهمون فى قتل المجنى عليه"مجدى.ص.ح" ضابط شرطة، حيث قاموا بزرع قنبلة يدوية للضابط ثم ألقوا على الضابط قنبلة أخرى، كما حازوا أسلحة نارية وبيضاء ودوائر مفرقعات وقنابل يدوية وأدوات تستخدم فى صناعة الدوائر الكهربائية.

تم القبض على المتهمين عدا المتهم الأول، وقرر المحامى العام لنيابات شمال سيناء إحالتهم للمحاكمة.


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