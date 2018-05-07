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الإثنين، 07 مايو 2018 11:57 م
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المحكمة الدستورية الألمانية تقر ترحيل تونسى مشتبه به بالارهاب

الإثنين، 07 مايو 2018 10:50 م
المحكمة الدستورية الألمانية تقر ترحيل تونسى مشتبه به بالارهاب عناصر من الشرطة الالمانية
برلين أ ش أ
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رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا، الاثنين، شكوى ضد ترحيل تونسى يشتبه فى أنه إرهابى محتمل إلى بلده تونس ، وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أن التونسى هيكل ليس مهدداً بعقوبة الإعدام فى بلاده.

يُشار إلى أن ولاية هيسن تحاول منذ مدة طويلة ترحيل التونسى هيكل المصنف على أنه مشتبه به بالارهاب ويشكل خطرا أمنيا وطبقا لتقارير اعلاميه اليوم الاثنين فانه قد تم إلقاء القبض على هيكل فى فبراير عام 2017 خلال حملة مداهمات لمكافحة الإرهاب.

وتتهم سلطات التحقيق الألمانية التونسى المشتبه فيه بتورطه بالتجهيز لهجوم فى ألمانيا لصالح تنظيم (داعش) الارهابى ، لا سيما وأن المتهم التونسى يقع تحت طائلة المشتبه به بالارهاب فى تونس أيضا ، حيث أنه متهم بالمشاركة فى الهجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس الذى أسفر عن عديد من القتلى فى مارس عام 2015 .

جدير بالذكر أن المشتبه به بالارهاب تم التحفظ عليه فى حجز ما قبل الترحيل بولاية هيسن الألمانية.

 


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