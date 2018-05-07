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القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب تتصدران مناقشة اللجنة العربية للإعلام

الإثنين، 07 مايو 2018 12:20 م
القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب تتصدران مناقشة اللجنة العربية للإعلام السفيرة هيفاء أبو غزالة
(أ ش أ)
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أكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الإعلام والاتصال السفيرة هيفاء أبو غزالة، أهمية القضايا الإعلامية المدرجة على جدول أعمال الدورة ٩١ للجنة الدائمة للإعلام العربى، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامى العربى المشترك خدمة لقضايا الأمة.

وقالت أبو غزالة - فى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للجنة التى عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية اليوم الاثنين، أن مشروع جدول الأعمال يتضمن 3 قضايا مهمة تم اعتمادها من قبل القمة العربية التى عقدت مؤخرا فى الظهران تحت شعار قمة القدس وفى مقدمتها اعتماد الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة فى المنطقة العربية ٢٠٣٠، وكذلك اعتماد الخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتضمن هذه الخطط العديد من المشاريع والبرامج الإعلامية للتصدى لهذا القرار، بالإضافة إلى البند المتعلق بمشاركة جامعة الدول العربية كضيف شرف فى الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠١٩.

وأضافت أن اجتماع اللجنة يستهدف إعداد مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة للمكتب التنفيذى لوزراء الإعلام العرب المقررة غدا بالجامعة العربية، والذى يتضمن ١٦ بندا تتناول مختلف قضايا العمل الإعلامى العربى المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية بهدف استمرار تسليط الأضواء الإعلامية العربية على هذه القضية المركزية، بالإضافة إلى دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب والاحتفال بيوم الإعلام العربى وتوزيع جائزة التميز الإعلامى العربى لعام ٢٠١٨ والخاصة بالتليفزيون، إلى جانب تكريم العديد من الشخصيات العاملة فى مجال التليفزيون فى ضوء الترشيحات الواردة من بعض الدول العربية.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد القادر الغامدى المشرف العام على الإعلام الخارجى بوزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، رئيس اللجنة، "إن التحديات التى تواجه أمتنا العربية اليوم تقتضى منا أكثر من أى وقت مضى، تركيز الجهود وتوحيد الصفوف فى سبيل الارتقاء بالعمل الإعلامى العربى المشترك لما فيه مصلحة الأمة بما يسهم فى زيادة تأثير المنظومة الإعلامية العربية وتوسيع انتشارها إقليميا ودوليا.

وأضاف - فى كلمته أمام اجتماع اللجنة -أن مشروع جدول الأعمال يتضمن العديد من البنود المهمة، مشيرا إلى ما ورد فى البيان الختامى لقمة القدس العربية التى استضافتها المملكة السعودية مؤخرا والتى أكدت على مركزية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى إقرار القمة العربية للخطة الإعلامية الدولية المتعلقة بالقدس ومقاومة القرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة تنسيق الجهود الإعلامية العربية لتنفيذ ما جاء فى هذه الخطة من مبادرات وبرامج تهدف لإبراز القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطينى وحقوقه التاريخية.

كما أشار الغامدى إلى إقرار القمة العربية فى الظهران للخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة فى المنطقة العربية ٢٠٣٠، مؤكدا أن اجتماع اليوم يهدف إلى تعزيز العمل العربى المشترك وتفعيله بما يتناسب مع تطلعات الأمة.

وأعرب عن تطلعه لإسهام الوفود العربية المشاركة فى إنجاح هذا الاجتماع للخروج بنتائج تتناسب مع التوقعات المرجوة لرفع التوصيات إلى المكتب التنفيذى لوزراء الإعلام العرب غدا؛ تمهيدا لرفعها فى صورتها النهائية لوزراء الإعلام العرب فى دورته ٤٩ بعد غد الأربعاء.

 

 


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