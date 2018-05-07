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الإثنين، 07 مايو 2018 09:55 م
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القبض على ضابطين بمديرية أمن السويس حاولا تهريب كيلو ونصف حشيش

الإثنين، 07 مايو 2018 08:25 م
القبض على ضابطين بمديرية أمن السويس حاولا تهريب كيلو ونصف حشيش مديرية أمن السويس
السويس- سيد نون
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تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمنطقة السويس وجنوب سيناء، من ضبط اثنين من ضباط الشرطة من مديرية أمن السويس خلال محاولتهما تهريب كيلو ونصف من مخدر الحشيش من نفق الشهيد أحمد حمدى.

ونُقل ضابطا الشرطة الذين يعملان بفرق الأمن بمديرية أمن السويس للنيابة العامة للتحقيق معهما.

كان العميد شريف الخولى رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالسويس، تلقى معلومات بقيام اثنين من ضباط الشرطة بالاستعداد لتهريب مواد مخدرة من نفق الشهيد أحمد حمدى.

وبقيام الرائد أيمن عبيد والنقيب احمد بيومي ضباط مكافحة المخدرات، بتوقيف سيارة داخل نفق الشهيد أحمد حمدى قادمة من سيناء يستقلها الضابطين بمديرية أمن السويس " أ.س " و " م . م " وتفتيش السيارة عثر داخل السيارة على كيلو ونصف من مخدر الحشيش وحرر محضر بنفق الشهيد أحمد حمدى وتم نقل الضابطين المتهمين إلى النيابة العامة بالسويس.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

وليد وفيق

شكراً للشهيد أحمد حمدى

الشيهيد أحمد حمدى قدم لمصر روحة فداء للوطن وضرب أروع الأمثلة فى التضحية على الجبهة الأمامية ضد العدو ويقدم النفق الذى إطلق عليه أسمة نفس المهمة فى الدفاع عن الوطن من ضعاف النفس أمام المال فى الجبه الأمامية للوطن وشكراً لأبناء هذا الشهيد الذين يمشون على دربه فى خدمة الوطن

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