القبض على ضابطين بمديرية أمن السويس حاولا تهريب كيلو ونصف حشيش

السويس- سيد نون

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمنطقة السويس وجنوب سيناء، من ضبط اثنين من ضباط الشرطة من مديرية أمن السويس خلال محاولتهما تهريب كيلو ونصف من مخدر الحشيش من نفق الشهيد أحمد حمدى.

ونُقل ضابطا الشرطة الذين يعملان بفرق الأمن بمديرية أمن السويس للنيابة العامة للتحقيق معهما.

كان العميد شريف الخولى رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالسويس، تلقى معلومات بقيام اثنين من ضباط الشرطة بالاستعداد لتهريب مواد مخدرة من نفق الشهيد أحمد حمدى.

وبقيام الرائد أيمن عبيد والنقيب احمد بيومي ضباط مكافحة المخدرات، بتوقيف سيارة داخل نفق الشهيد أحمد حمدى قادمة من سيناء يستقلها الضابطين بمديرية أمن السويس " أ.س " و " م . م " وتفتيش السيارة عثر داخل السيارة على كيلو ونصف من مخدر الحشيش وحرر محضر بنفق الشهيد أحمد حمدى وتم نقل الضابطين المتهمين إلى النيابة العامة بالسويس.