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الإثنين، 07 مايو 2018 05:16 م
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السيطرة على مشاجرة أصيب فيها 3 مواطنين بالفيوم

الإثنين، 07 مايو 2018 04:39 م
السيطرة على مشاجرة أصيب فيها 3 مواطنين بالفيوم اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي مشاجرة أصيب فيها 3 مواطنين بمركز سنورس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مركز شرطة سنورس بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع السلخانة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة كلا من محمد ف أ 53 سنة "فلاح" مصاب بجروح قطعية بالصدر والوجه والبطن وأحمد م ف 28 سنة مصاب بجرح طعني بالجانب الأيسر من الصدر "طرف أول"، وخالد م م 41 سنة وشقيقه شعبان 38 سنة "كهربائي" مصاب وشقيقهما فتحي 39 سنة "طرف ثاني".

 

وتبين أن المشاجرة وقعت بينهما بسبب خلافات الجيرة، وبضبط الطرفين تبادلا الاتهامات، ونقل المصابين لمستشفي سنورس المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 12291 لسنة 2018 جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


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