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السيد القاضي يطالب أساتذة بنها بالترشح لمنصب رئيس الجامعة

الإثنين، 07 مايو 2018 07:16 م
السيد القاضي يطالب أساتذة بنها بالترشح لمنصب رئيس الجامعة اجتماع مجلس جامعة بنها
القليوبية-نيفين طه
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طالب الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها عمداء وأساتذة الجامعه بضرورة التقدم للترشح لشغل منصب رئيس الجامعة، مادامت تنطبق عليهم شروط الترشح.

 
وقال القاضي في بداية اجتماع مجلس الجامعه الذي عقد عصر اليوم الإثنين برئاسته، إنه من حق كل من يري في نفسه القدرة علي تحمل المسئوليه، التقدم لرئاسة الجامعه دون أي حرج، لأن هدفنا جميعاً هو خدمة الجامعة التي نعمل جميعاً على تقدمها والارتقاء بها.
 
وشدد رئيس الجامعه على أهمية اختيار أربعة من الأساتذة، ثلاثة أساسيين وواحد احتياطي لتمثيل الجامعة في اللجنة السباعية، المنوط بها اختيار المرشحين لرئاسة الجامعات.
 

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