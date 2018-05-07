السيد القاضي يطالب أساتذة بنها بالترشح لمنصب رئيس الجامعة

القليوبية-نيفين طه

طالب الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها عمداء وأساتذة الجامعه بضرورة التقدم للترشح لشغل منصب رئيس الجامعة، مادامت تنطبق عليهم شروط الترشح.

وقال القاضي في بداية اجتماع مجلس الجامعه الذي عقد عصر اليوم الإثنين برئاسته، إنه من حق كل من يري في نفسه القدرة علي تحمل المسئوليه، التقدم لرئاسة الجامعه دون أي حرج، لأن هدفنا جميعاً هو خدمة الجامعة التي نعمل جميعاً على تقدمها والارتقاء بها.