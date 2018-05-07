السيد القاضي يطالب أساتذة بنها بالترشح لمنصب رئيس الجامعة

السيد القاضي يطالب أساتذة بنها بالترشح لمنصب رئيس الجامعةالإثنين، 07 مايو 2018 07:16 م
اجتماع مجلس جامعة بنها
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طالب الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها عمداء وأساتذة الجامعه بضرورة التقدم للترشح لشغل منصب رئيس الجامعة، مادامت تنطبق عليهم شروط الترشح.
وقال القاضي في بداية اجتماع مجلس الجامعه الذي عقد عصر اليوم الإثنين برئاسته، إنه من حق كل من يري في نفسه القدرة علي تحمل المسئوليه، التقدم لرئاسة الجامعه دون أي حرج، لأن هدفنا جميعاً هو خدمة الجامعة التي نعمل جميعاً على تقدمها والارتقاء بها.
وشدد رئيس الجامعه على أهمية اختيار أربعة من الأساتذة، ثلاثة أساسيين وواحد احتياطي لتمثيل الجامعة في اللجنة السباعية، المنوط بها اختيار المرشحين لرئاسة الجامعات.
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