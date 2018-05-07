السودان يبحث مع السعودية اتفاق مساعدات نفطية مدته 5 سنوات

الخرطوم (رويترز)

قال وزير النفط السودانى عبد الرحمن عثمان، اليوم الاثنين، إن السودان يجرى مباحثات مع السعودية حول اتفاقية مساعدات نفطية ستمد المملكة بموجبها بلاده باحتياجاتها النفطية لمدة خمس سنوات بتسهيلات.

وقال عثمان إن الاتفاقية ستتضمن توريد نحو 1.8 مليون طن من النفط سنويا إلى السودان، الذى عانى فى الأشهر الماضية من نقص فى الوقود دفع المواطنين للوقوف لساعات فى طوابير أمام محطات الوقود، وقال مصدر فى مكتب الرئاسة السودانية إن من المتوقع توقيع الاتفاق النهائى خلال أيام.