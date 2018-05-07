الداخلية اللبنانية : قيادة الجيش تؤمن محيط سراى بعلبك أثناء فرز صناديق الاقتراع

الداخلية اللبنانية : قيادة الجيش تؤمن محيط سراى بعلبك أثناء فرز صناديق الاقتراعالإثنين، 07 مايو 2018 06:06 م
أعلنت غرفة العمليات المركزية فى وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية أنه بناء على تعليمات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وحفاظا على سلامة العملية الانتخابية ، تم الطلب من قيادة الجيش تأمين الحماية فى محيط سراى بعلبك وانتشرت قوة من الجيش حول المبنى ، وذلك بعد تداول أخبار عن حدوث إشتباكات فى سراى بعلبك أثناء عملية فرز صناديق الاقتراع.
وأشارت غرفة العمليات ـ فى بيان مساء اليوم ـ الى أنه تم الاتصال بمحافظ بعلبك السيد بشير خضر الذى نفى نفيا قاطعا حدوث أى إشتباكات أو دخول عناصر غير مسموح لها بالدخول إلى سراى بعلبك ، وأكد أن مندوبين عن بعض المرشحين طالبوا بإعادة فرز صندوقى إقتراع فى بلدتى النبى شيت وبدنايل ، الأمر الذى رفضه مندوبون آخرون ، ما خلق جوا من التشنج داخل إحدى قاعات لجان القيد ، فعمد المحافظ إلى تهدئة الأوضاع وأعيد فرز الصندوقين بموافقة جميع مندوبى المرشحين.
وأضاف أن عملية جمع أصوات الصناديق تمهيدا لإعلان النتائج تتم بصورة طبيعية حتى الساعة ودون أى عراقيل.
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