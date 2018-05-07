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الجيش العراقى: ضبط مخزن صواريخ ومتفجرات تابع لـ"داعش" بمحافظة صلاح الدين

الإثنين، 07 مايو 2018 08:27 م
الجيش العراقى: ضبط مخزن صواريخ ومتفجرات تابع لـ"داعش" بمحافظة صلاح الدين عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن الجيش العراقى، اليوم الاثنين، ضبط مخزن عثر بداخله على صواريخ ومتفجرات فى قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السوميرية نيوز) العراقية - إنه استمرارًا للعمليات الاستباقية النوعية، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات صلاح الدين وبمعلومات استخبارية من ضبط مخزن للأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة بيجي، وعثر بداخله على 11 برميل نترات أمونيا و13 وعاءً من مادة C4 و21 قنبلة هاون و7 صواريخ قاذفة و6 أكياس أمونيا و6 عبوات ناسفة و3 صواريخ أرض جو بالإضافة إلى كمية من الأسلحة المختلفة، موضحًا أنه تم تدمير المخزن من قِبل الهندسة العسكرية فى عمليات صلاح الدين.

يشار إلى أن مركز الإعلام الأمنى يعلن بين فترة وأخرى العثور على الأسلحة وذخائر من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى الذى كان مسيطرًا عليها.

 


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