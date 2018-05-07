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الائتلاف السورى المعارض ينتخب عبد الرحمن مصطفى رئيسا جديدا

الإثنين، 07 مايو 2018 01:30 ص
الائتلاف السورى المعارض ينتخب عبد الرحمن مصطفى رئيسا جديدا فصائل سورية - أرشيفية
(أ ش أ)
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انتخب الائتلاف السورى المعارض، عبد الرحمن مصطفى رئيسا له، خلفا لرياض سيف، الذى استقال فى مارس الماضي.

وقال المكتب الإعلامى للائتلاف، وفقا لبيان أوردته قناة "روسيا اليوم "، إن مصطفى كان المرشح الوحيد للرئاسة، وحصل على تأييد 66 عضوا من إجمالى 83 فى الهيئة العامة لهذه المؤسسة السورية المعارضة، وشارك منهم 75 عضوا فى التصويت.

كما انتخبت الهيئة العامة للائتلاف نذير الحكيم أمينا عاما له وكلا من ديما موسى وعبد الباسط حمو وبدر جاموس نوابا للرئيس.

 


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الائتلاف السورى المعارض

عبد الرحمن مصطفى

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